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    «Ну всё, работаем». Инженера «ТЭК» с пачкой денег в правом кармане уложили лицом на капот

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    Инженер ГУП «ТЭК» задержан при получении взятки, до него «маски-шоу» посетили посредника. Об этом 24 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    Началось все с того, что в управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила информация о том, что сотрудники «ТЭКа» вымогают у строительных компаний деньги за подписание технического заключения. В ходе проверки информация подтвердилась, подозреваемых взяли в разработку. Сперва был задержан посредник. Его «приняли» после того, как гендиректор строительной компании передал ему 340 тысяч рублей.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Вечером посредник под контролем оперативников передал полученное 41-летнему инженеру ГУП «ТЭК». Действие происходило во дворе на Комендантском проспекте, никого не стесняясь и не таясь. После недолгого разговора люди в масках положили инженера лицом на капот. Старт спецоперации дала команда «ну всё, работаем».

    «Результаты оперативных мероприятий полиции были переданы в следственные органы. В итоге уголовные дела возбуждены в отношении обоих задержанных: в отношении посредника — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), в отношении взяткополучателя — по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»)», — рассказали в главке.

    Оба фигуранта находятся под домашним арестом. Сотрудники отдела УЭБиПК продолжают искать новые эпизоды и других участников коррупционных схем.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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