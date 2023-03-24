    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    747мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    Пожилая петербурженка забила мужа сковородкой за издевательства

    806
    2 комментария

    Крики пожилой пары всполошили жителей дома 22 по улице Адмирала Черокова накануне вечером. Соседи вызвали полицию, но, когда на место приехал участковый, в квартире уже был труп. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 марта.

    На кухне лежало тело 75-летнего пенсионера, полицию встречала его 76-летняя жена. Пожилую петербурженку опросили. Она рассказала, что около семи вечера ударила мужа по голове сковородой. Точное количество ударов женщина назвать затруднилась. По ее словам, за кухонную утварь она схватилась, не стерпев издевательств над собой. По словам пенсионерки, супруг поднимал на нее руку.

    Тело погибшего было направлено в морг, пожилую женщину госпитализировали — из-за пережитого ей стало плохо. Со следователями уехала сковорода.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПроисшествияПетербург
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close