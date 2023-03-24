Пожилая петербурженка забила мужа сковородкой за издевательства

Крики пожилой пары всполошили жителей дома 22 по улице Адмирала Черокова накануне вечером. Соседи вызвали полицию, но, когда на место приехал участковый, в квартире уже был труп. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 марта.



На кухне лежало тело 75-летнего пенсионера, полицию встречала его 76-летняя жена. Пожилую петербурженку опросили. Она рассказала, что около семи вечера ударила мужа по голове сковородой. Точное количество ударов женщина назвать затруднилась. По ее словам, за кухонную утварь она схватилась, не стерпев издевательств над собой. По словам пенсионерки, супруг поднимал на нее руку.