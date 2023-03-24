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    Школьница в Томской области получила пять месяцев ограничения свободы за поджог флага РФ

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    В Томской области суд приговорил к пяти месяцам ограничения свободы несовершеннолетнюю девушку за надругательство над флагом РФ. Она сожгла его, чтобы привлечь, по ее словам, внимание одноклассников. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    В мае 2022 года, установил суд, девушка пришла с флагом в компанию одноклассников и подожгла его. На суде школьница заявила об отсутствии у нее злого умысла, а поступок совершила из желания привлечь к себе внимание. Девочка держала полотнище флага и поджигала его при помощи зажигалки. Позже фотографии сжигания российского флага выложила в соцсеть.

    «Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ», — сказали в суде.

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