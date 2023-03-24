Похрустим? Врачи — о том, какие чипсы можно назвать полезными и как часто их можно есть

Врачи рекомендуют выбирать фруктовые чипсы и овощные, но, увы, не из картофеля Инфографика: Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Врачи рассказывают о том, чем вредны чипсы, можно ли среди них найти полезные и как часто их можно есть.

Чем вредны чипсы Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух уверена, что традиционные чипсы нельзя назвать полезным продуктом. Потому что их основа — тонкие ломтики картофеля, обжаренные в большом количестве масла при высокой температуре и затем покрытые солью и специями.



— При такой обработке корнеплод теряет свои полезные свойства — витамины и минеральные элементы, пищевые волокна. В нем остается только крахмал — вещество с высокой калорийностью. Значительно добавляет калорий чипсам растительное масло, а пищевой ценности в нем также мало. Проблему представляет и избыток соли, который вносят производители для усиления вкуса. Это особенно вредно для людей с повышенным давлением и отеками. При этих недугах врачи рекомендуют ограничить соль в рационе, — рассказывает Екатерина Кашух.



Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко замечает, что высокое содержание соли может быть вредным для гипертоников, поэтому наличие вкусовых добавок в большом количестве способно нанести вред организму:

— Картофельные чипсы жарятся на масле, которое при высоких температурах образует канцерогенные вещества. Также обжаренный картофель становится калорийным продуктом с высоким гликемическим индексом, то есть он способен повышать сахар в крови. А еще есть технология изготовления чипсов из крахмала, который при обжаривании имеет еще больший гликемический индекс.



Обжаренный картофель становится калорийным продуктом с высоким гликемическим индексом, говорят врачи Фото: Екатерина Тычинина / 74.RU Поделиться Поделиться





Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Светлана Трунько замечает, что сильнее всего чипсы вредят детям, особенно в подростковом возрасте:

— Дело в том, что их эндокринная система очень мобильна и наличие в рационе большого количества чипсов — первый шаг к ожирению, которое, увы, может остаться с человеком на всю жизнь. Ожирение способствует диабету, проблемам с сердечно-сосудистой системой, неврологическим заболеваниям.



По словам Ирина Федорченко, чипсы — это продукт не на каждый день и часто употреблять его не нужно:

— Если здоровый человек, например, раз в месяц съест пачку чипсов, ничего страшного не случится, при условии, что в остальное время он питается правильно и сбалансированно.



Какие чипсы полезны Ирина Федорченко считает, что альтернатива чипсам — это сушеные фрукты и овощи (то есть другие, не картофель): в идеале, если вы их посушили сами, так как технологически вспомогательные средства могут не указывать в составе.



Светлана Трунько уверена, что фруктовые чипсы, в отличие от картофельных, не содержат красителей, консервантов и канцерогенов, которые образуются при жарке в масле. Их получают, как правило, с помощью сушки, при этом сохраняются витамины и минеральные вещества.



Врач Светлана Трунько рекомендует фруктовые чипсы. На фото — яблочные Фото: Ксения Филимонова / IRCITY.RU Поделиться Поделиться





Овощные чипсы, по ее словам, тоже сохранят в себе витамины, минералы и пищевые волокна, которые будут стимулировать работу кишечника. При выборе овощных чипсов обязательно нужно изучать состав: если в нем присутствуют соль, растительные жиры, растительное масло, то от такой покупки лучше отказаться.

— Лучше выбрать чипсы, в составе которых, кроме самих овощей, практически ничего нет, даже соли. Стоит обратить внимание на сушеные слайсы из свеклы, томатов, кабачков, моркови, — приводит примеры Светлана Трунько.

Екатерина Кашух в качестве альтернативного варианта любителям похрустеть порекомендует чипсы из морской капусты, нута или цельнозерновых круп:

— Их тоже нельзя есть ежедневно, но вреда от употребления будет в разы меньше.