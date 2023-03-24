На выходных страну накроют магнитные бури: кто в группе риска

Даже слабая магнитная буря может вызвать серьезные проблемы Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





По данным Лаборатории солнечной астрономии, в ближайшие выходные Земля будет накрыта магнитными бурями уровня G1 — самого слабого из пяти имеющихся. Тем не менее даже такая буря может вызвать сбои в работе систем энергоснабжения, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. А что будет с людьми? Влияют ли как-то магнитные бури на метеозависимых? Вместе с врачами разобрались в том, существует ли такое понятие и что делать тем, кто чувствует себя плохо в такие периоды.



Всего есть пять уровней магнитных бурь — от G1 до G5. Как правило, слабая буря (G1) может вызвать незначительные сбои в работе системы энергоснабжения, а также оказать влияние на маршруты миграции птиц и животных. Сильные бури (G3-G5) способны вызвать нарушения в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Руководитель омского астрономического кружка Ольга Смолянкина подтвердила, что магнитные бури в основном влияют на приборы, которые установлены на спутниках, вращающихся вокруг Земли, и низких орбитах, а также на состояние атмосферы.

— Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами, и атмосфера светится. Вот вам и полярное сияние. Что касается метеозависимых людей, магнитная буря на них не влияет. Метео — это давление, температура приповерхностного слоя атмосферы, к которым магнитное поле Земли имеет весьма посредственное отношение, — считает Ольга Смолянкина.

Буря уровня G1 ожидается 26, 30 и 31 марта Скриншот: Тesis.xras.ru Поделиться Поделиться





Правда, у медиков и астрофизиков нет единого мнения о том, как это природное явление влияет на здоровье человека. Некоторые из них тоже сомневаются в том, что метеозависимость вообще существует. Например, терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина в беседе с «Доктором Питером» выразила мнение, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди обычно объясняют капризами погоды, на самом деле вызваны другими причинами.



— Исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье, — уверена Анастасия Луканина. — Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.



Появление же неприятных симптомов: головной боли, слабости, проблем со сном — врач-терапевт объясняет не переменой погоды, а другими причинами, например мигренью, последствиями напряжения или даже нарушением привычного режима питания. С этим не согласна врач-кардиолог Наталья Гуляева, которая считает, что метеозависимость — не миф, и этому явлению есть научное обоснование, о нем написано множество работ. — Симптомы, которые испытывают пациенты в дни смены погоды, объективно обусловлены тем, что в этот момент меняется атмосферное давление, — рассказывает врач-кардиолог. — Оно вызывает колебания артериального давления человека, меняет работу сердца, тонус сосудов, ощущение пульса. Именно от этого и появляются те симптомы, которые чувствуют пациенты: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Люди с более серьезными сердечными болезнями: тяжелой гипертонией, ишемической болезнью, стенокардией, инфарктом, нарушением сердечных ритмов — могут почувствовать боли в груди, приступы стенокардии, аритмии или гипертонический криз.

Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Также, чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, а также не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.



— Как себя вести в дни магнитных бурь, обычно оговаривается у кардиолога на приеме — тем врачом, который знает своего пациента и ведет его постоянно. Если пациент нигде не наблюдается, у него разовые консультации, то здесь немного сложнее, потому что доктор не знает нюансов, а за одну консультацию выяснить их не всегда возможно, — говорит Наталья Гуляева. — Дни магнитных бурь обычно указываются на сайтах или в газетах, и если пациент знает о своей метеолабильности, лучше следить за этим, чтобы представлять, когда могут быть отклонения. Врач-кардиолог посоветовала в дни магнитных бурь внимательно следить за пульсом и давлением, чтобы при плохом самочувствии немедленно связаться со специалистом. В целом же людям, которые считают себя метеочувствительными, рекомендуют обратиться к врачу еще и за тем, чтобы разобраться в причинах болезненного состояния. Ведь головная боль, упадок сил и изменения давления могут быть проявлением, например, хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, хронической инфекции, последствием перенесенных инфекционных заболеваний, недостатка витамина D, постковидным синдромом.

— С медицинской точки зрения нарушение режима сна, его недостаток, гиподинамия, несбалансированное питание, слишком много кофе, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов даже больше влияют на наше самочувствие, чем изменения давления воздуха, влажности или температуры, — отметила Анастасия Луканина.