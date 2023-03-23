Суд оштрафовал экс-депутата «Единой России» за ДТП и изъял «Лексус» в пользу государства

Экс-депутат муниципалитета от «Единой России» Дмитрий Соколов получил штраф и лишился автомобиля за то, что устроил ДТП в Ярославле. В момент аварии мужчина был в нетрезвом состоянии и вообще не имел права сидеть за рулем.
Бывший народный избранник должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа, а его автомобиль «Лексус» конфискован в пользу государства, сообщили 23 марта 76.RU в Ярославском областном суде. Также виновника аварии лишили водительских прав на два года.
По данным издания, в ноябре прошлого года на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина Соколов врезался в стоящий перед светофором «Мицубиси», в котором ехала семейная пара.
Выяснилось, что в июне того же года мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей.
После ноябрьского случая он сам вышел из партии, раскаялся в случившемся и принес извинения потерпевшим, пообещав компенсировать ущерб.
33-летний Дмитрий Соколов известен в Ярославле и как волонтер. На своем внедорожнике он вступил в отряд «Джип-Алерт», который помогал автомобилистам, попавшим в различные неприятные ситуации на дороге.