В Петербурге судили приезжего из Сербии, который попался с 59 кг наркотиков

Гражданина Сербии Кисича Марко, который попытался сбыть почти 60 кг наркотиков в России, признали виновным по соответствующей статье. Об этом 23 марта сообщает прокуратура Петербурга.



Известно, что в январе 2021 года он находился за рубежом, где договорился с соучастниками о распространении запрещённого в РФ. В том же месяце иностранец приехал в Петербург, где купил 59,9 кг товара. В тот же день, 21 января, перенёс нелёгкую ношу к машине, припаркованной около дома 12 на улице Маршала Говорова.

Серб собирался отвезти наркотики в неустановленное место, где они бы хранились, пока он ищет покупателей. Однако довести дело до конца не смог, так как его задержали сотрудники ФСБ.