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    В Петербурге судили приезжего из Сербии, который попался с 59 кг наркотиков

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    Гражданина Сербии Кисича Марко, который попытался сбыть почти 60 кг наркотиков в России, признали виновным по соответствующей статье. Об этом 23 марта сообщает прокуратура Петербурга.

    Известно, что в январе 2021 года он находился за рубежом, где договорился с соучастниками о распространении запрещённого в РФ. В том же месяце иностранец приехал в Петербург, где купил 59,9 кг товара. В тот же день, 21 января, перенёс нелёгкую ношу к машине, припаркованной около дома 12 на улице Маршала Говорова.

    Серб собирался отвезти наркотики в неустановленное место, где они бы хранились, пока он ищет покупателей. Однако довести дело до конца не смог, так как его задержали сотрудники ФСБ.

    По 30 и 228.1 статьям УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») мужчину наказали семью годами лишения свободы в ИК строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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    Гость23 Мар 2023 в 21:36
    Братушка
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