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    В Рязани больше не осталось Безбожных улиц

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    В Рязани больше не осталось 1-й и 2-й Безбожных улиц. Их переименовали в Вокзальные проезды — такое решение приняли депутаты городской думы. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости.

    Глава топонимической комиссии Рязани Николай Булычев отметил, что переименовать улицы предлагали уже несколько раз. Последняя инициатива поступила от общественной организации «Союз православных женщин». По словам Булычева, в городе уже давно хотели избавиться от этих названий.

    Безбожные улицы в Рязани появились в 1935 году — на этом настояли члены «Союза воинствующих безбожников», которые хотели, чтобы их деятельность была увековечена. До этого переименования улицы были Банными.

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