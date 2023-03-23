Мишустин: РУДН вернули имя Патриса Лумумбы, приказ подписан

Российский университет дружбы народов снова получил имя первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. Об этом 23 марта в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Я знаю, что буквально пару часов назад был подписан приказ Минобрнауки о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы университету международному. Я считаю, что это справедливо», — сказал Мишустин.



Решение было встречено в Думе аплодисментами.



Накануне с предложением вернуть РУДН имя Лумумбы выступил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Думы Вячеслав Володин поддержал инициативу. «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость. Его убили за антизападные заявления и антизападную позицию в интересах своего государства», — говорил Володин.

