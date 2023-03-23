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    В СИЗО за 6 тысяч рублей. В Петербурге арестовали обвиняемого в спонсировании террористов

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    Выборгский районный суд заключил под стражу Гасайну Бахмудова, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом 23 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие УФСБ по СПб и ЛО полагает, что Бахмудов, будучи радикальным исламистом, поддерживая деятельность международной террористической организации, среди которых «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещено в РФ), перевел неустановленным террористам деньги. Фигурант, по мнению силовиков, прекрасно понимал, что сумма будет использована для пропаганды запрещенных движений и для развития их медиадеятельности на территории Сирии. Можно подумать, что это была крупная сумма, но в материалах фигурирует лишь 6310 рублей. Тем не менее даже за это действие Бахмудов может расплатиться 15 годами лишения свободы.

    Фигурант просил домашний арест. По данным пресс-службы суда, родился он в Дагестанской АССР, проживает во Всеволожском районе Ленобласти.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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