В феврале в Петербурге купили в два раза больше квартир по IT-ипотеке — cказалось смягчение условий

В феврале количество квартир, приобретенных по IT-ипотеке, в Санкт-Петербурге увеличилось почти в два раза по сравнению с январем. По данным «Петербургской Недвижимости», доля таких покупок также выросла и достигла 4,5% в общем объеме ипотечных сделок.

При этом большинство сделок по IT-ипотеке проходили в комбинации со специальными продуктами от банков, снижающими ипотечный платеж на период строительства дома, — программой «эскроу-дисконт» и траншевой ипотекой.



— Ипотека для IT-специалистов медленно, но верно набирает популярность среди целевой аудитории, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Еще в декабре 2022 года это были единичные сделки, чья доля составляла 1% в структуре ипотечных продаж нашей компании. Однако с февраля, после вступления в силу новых условий по IT-ипотеке, мы наблюдаем увеличение числа таких сделок в Санкт-Петербурге».

