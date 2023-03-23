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    В феврале в Петербурге купили в два раза больше квартир по IT-ипотеке — cказалось смягчение условий

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    В феврале количество квартир, приобретенных по IT-ипотеке, в Санкт-Петербурге увеличилось почти в два раза по сравнению с январем. По данным «Петербургской Недвижимости», доля таких покупок также выросла и достигла 4,5% в общем объеме ипотечных сделок.

    При этом большинство сделок по IT-ипотеке проходили в комбинации со специальными продуктами от банков, снижающими ипотечный платеж на период строительства дома, — программой «эскроу-дисконт» и траншевой ипотекой.

    — Ипотека для IT-специалистов медленно, но верно набирает популярность среди целевой аудитории, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Еще в декабре 2022 года это были единичные сделки, чья доля составляла 1% в структуре ипотечных продаж нашей компании. Однако с февраля, после вступления в силу новых условий по IT-ипотеке, мы наблюдаем увеличение числа таких сделок в Санкт-Петербурге».

    По данным аналитиков, чаще всего с помощью льготного кредита IT-специалисты приобретали однокомнатные квартиры.

    Расширенные условия по IT-ипотеке действуют с начала года. Так, аккредитованных компаний по льготной программе стало больше в полтора раза, смягчились требования к зарплате и возрасту заемщиков. На сегодня льготная ставка по IT-ипотеке составляет не более 5%. Максимальный размер кредита для городов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. Первоначальный взнос — 15%.

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