Ученые на Урале научились измерять уровень радиации ушами рыб

Уральские ученые сделали открытие, из которого следует, что рыбы могут помочь в определении уровня радиации. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета.



Секрет кроется в ухе рыбы, которое также поддерживает равновесие. Его-то и предлагают использовать в качестве дозиметра для биологических исследований. Отолиты, не содержащие живых клеток, накапливают стабильные радикалы пропорционально поглощенной дозе.

«Дозиметрия с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) регистрирует карбонатные ионы — таким образом можно количественно определить общую накопленную рыбой радиацию», — объяснили в университете.