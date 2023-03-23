Ученые на Урале научились измерять уровень радиации ушами рыб

Уральские ученые сделали открытие, из которого следует, что рыбы могут помочь в определении уровня радиации. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета.
Секрет кроется в ухе рыбы, которое также поддерживает равновесие. Его-то и предлагают использовать в качестве дозиметра для биологических исследований. Отолиты, не содержащие живых клеток, накапливают стабильные радикалы пропорционально поглощенной дозе.
«Дозиметрия с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) регистрирует карбонатные ионы — таким образом можно количественно определить общую накопленную рыбой радиацию», — объяснили в университете.
Это открытие поможет усовершенствовать радиационный мониторинг рек и озер. Метод уже опробовали на отолитах семи рыб в Челябинской области. Итоги исследования опубликованы в журнале Radiation and Environmental Biophysics.