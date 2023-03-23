«Сезон открыт». Петербурженка показала первые весенние грибы

Жительница Санкт-Петербурга Елена открыла грибной сезон в четверг, 23 марта. Женщина нашла в Ломоносовском районе Ленобласти саркосцифу австрийскую.
«А вот и первые весенние грибочки — саркосцифа австрийская. Такие яркие, красивые и так радуют глаз после долгой зимы! Сезон открыт 23.03.2023», — написала Елена на своей странице во «ВКонтакте».
Саркосцифу австрийскую еще называют «алая эльфова чаша», уточняет 47news. Это сумчатый гриб рода Саркосцифа. Он малоизвестный и низкого качества, но все же съедобный. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.