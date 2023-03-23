Мишустин рассказал, на сколько вырастут пенсии и МРОТ

С 1 апреля 2023 года в России вырастет размер социальных пенсий, рассказал 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.



«Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии... Всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%», — сказал глава правительства.



Он добавил, что эта мера повысит уровень пенсионного обеспечения порядка 4 млн граждан.



Также Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года в России вырастет МРОТ: он увеличится на 18,5%. Его размер составит 19 242 рубля.

