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    ТЕМА ДНЯ

    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Мишустин рассказал, на сколько вырастут пенсии и МРОТ

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    С 1 апреля 2023 года в России вырастет размер социальных пенсий, рассказал 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

    «Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии... Всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%», — сказал глава правительства.

    Он добавил, что эта мера повысит уровень пенсионного обеспечения порядка 4 млн граждан.

    Также Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года в России вырастет МРОТ: он увеличится на 18,5%. Его размер составит 19 242 рубля.

    Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал рост МРОТ в России. По его словам, он продолжит увеличиваться темпами выше инфляции и роста зарплат. Также президент поставил задачу обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в стране.

    Главное из выступления Мишустина в Думе — в нашей онлайн-трансляции.

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