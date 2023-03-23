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    В Ярославле тушат пожар на территории Моторного завода

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    6 комментариев

    Пожар тушат на территории Моторного завода в Ярославле 23 марта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

    Информация о возгорании в одном из цехов на проспекте Октября, 79, поступила в 13:25. Было спасено 7 человек, еще 218 эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Фото: ГУ МЧС Ярославской области
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    Как сообщили 76.RU в МЧС, по прибытии первых пожарных подразделений на месте вызова наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании. В настоящее время проводится разведка и поиск очага возгорания. О причинах и площади пожара пока не сообщается.

    В ликвидации участвуют 76 человек и 15 единиц техники.

    Фото: ГУ МЧС Ярославской области

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    Комментарии 6

    Гость23 Мар 2023 в 15:57
    Взрыв бытового газа.
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