В Ярославле тушат пожар на территории Моторного завода

Пожар тушат на территории Моторного завода в Ярославле 23 марта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Информация о возгорании в одном из цехов на проспекте Октября, 79, поступила в 13:25. Было спасено 7 человек, еще 218 эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщили 76.RU в МЧС, по прибытии первых пожарных подразделений на месте вызова наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании. В настоящее время проводится разведка и поиск очага возгорания. О причинах и площади пожара пока не сообщается.
В ликвидации участвуют 76 человек и 15 единиц техники.