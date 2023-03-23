С приходом весны россияне стали все чаще интересоваться, каких витаминов и микроэлементов им не хватает

В марте интерес к анализам на витамины и микроэлементы вырос в полтора раза относительно показателей прошлого года, при этом траты на витамины в первый весенний месяц в аптеках сократились на 14%. Данные об анализах на витамины и микроэлементы проанализировала Лабораторная служба «Хеликс», выяснив, что количество заказов увеличилось на 43%, средний чек — на 6%, а совокупный объем трат по этим видам тестов вырос на 52%. Самым популярным среди анализов на витамины остается тест на витамин D, на микроэлементы — анализ на сывороточное железо.

При этом, по оценкам аналитического сервиса Продажи.РФ (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ), россияне стали покупать витамины реже, чем год назад. В совокупности с данными о росте спроса на лабораторную диагностику это свидетельствует о более грамотном подходе к выбору нутриентов. В аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, продажи витаминов за 3 недели марта составили 1,2 млрд рублей — на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего покупатели приобрели на 8% меньше упаковок витаминов, чем год назад, количество чеков снизилось на 5%, а средний чек остался на уровне прошлого марта и составил 359 рублей.



«В течение последних двух лет мы отмечаем рост спроса на превентивную диагностику, клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью и сдавать анализы с профилактическими целями. Исследования на витамины и микроэлементы чаще всего используют как тесты превентивного направления — они позволяют провести комплексную оценку состояния здоровья человека», — комментирует Дарья Горякина, заместитель генерального директора Лабораторной службы «Хеликс».

Но при этом в марте спрос оказался на 20% меньше, чем в последние три недели февраля. Объем трат по этой группе анализов в марте также уменьшился на 22%. Аналитики службы объясняют это тем, что дефицит микронутриентов острее всего проявляется в конце зимы. При повышенной утомляемости, слабости, снижении настроения и работоспособности врачи часто рекомендуют пройти комплексное лабораторное обследование, включающее, в том числе, анализы на витамины.

