«Переживали, что с прилавков исчезнут продукты». Мишустин рассказал, как удалось избежать пустых полок в магазинах

Одним из приоритетов правительства в 2022 году было сохранение качества жизни граждан и удовлетворение внутреннего спроса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 23 марта с докладом в Госдуме.

По его словам, после введения новых санкций люди боялись, что полки магазинов опустеют. Власти приняли меры, чтобы этого не произошло.

«Ажиотаж первых месяцев, когда полки магазинов опустошались, потребовал срочных решений. Довольно скоро люди убедились, что большая часть необходимых для нормальной жизни товаров никуда не исчезнет. Для этого мы снизили некоторые импортные пошлины, обеспечили поставки по параллельному импорту. Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. Сейчас мы наблюдаем ее приближение к целевому уровню», — заявил Мишустин.



Он отметил, что 1700 видов товаров было сохранено на внутреннем рынке. В том числе тех, что относятся к категориям оборудования, комплектующих и медицинских изделий.

«Мы видели, что больше всего люди переживали, что с прилавков исчезнут продукты. Многие еще помнят, как это было больше 30 лет назад. Но наши аграрии не подвели. Динамика роста выше 10 % . Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире», — сообщил премьер.

Российские аграрии с избытком обеспечивают внутренний спрос зерном, сахаром, растительным маслом и рыбой. «Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время — 157 миллионов тонн. Это огромный успех нашего агропрома», — добавил Мишустин.



Кроме того, со ссылкой на данные Росстата, он напомнил, что с четвертого квартала 2022 года возобновился рост реальных денежных доходов людей. В условиях санкционного давления и вызванного им инфляционного всплеска основным направлением работы правительства стала поддержка доходов населения. Для этого в стране дважды поднимали прожиточный минимум и МРОТ. Первый показатель вырос более чем на 13,5 % , второй — почти на 17 % , что помогло сохранить доходы 15 млн человек.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения в 4 квартале 2022 года выросли на 0,9 % в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Тем не менее по итогам 2022 года реальные доходы населения упали на 1 % после роста на 3,2 % в 2021 году.

