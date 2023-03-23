Мишустин рассказал о новом историческом рекорде в жилищном строительстве

Россия второй год подряд бьет исторический рекорд по объему построенного жилья. В 2022 году было возведено почти 103 миллиона квадратных метров. Об этом в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме 23 марта рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.



«Итог 2022 года — почти 103 млн «квадратов». И более 3,5 млн семей улучшили свои жилищные условия. Конечно, основной инструмент решения квартирного вопроса — это ипотека. В прошлом году три четверти всех сделок на приобретение новостроек заключено с привлечением заемных средств», — рассказал премьер-министр.

