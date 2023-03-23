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    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Мишустин: Россия потратила 12 трлн рублей на первоочередные меры против санкций

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    Первоочередные действия для развития экономики России в условиях санкционного давления обошлись бюджету страны в сумму около 12 трлн рублей. Об этом заявил 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

    По словам главы кабмина, прямая поддержка за счет бюджета и фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. Еще почти 4 трлн рублей были потрачены в рамках различных программ льготного кредитования компаний, — не считая поручительств «ВЭБ.РФ», которые госкорпорация выдала примерно на 1 трлн рублей.

    На 6 млрд рублей была проведена реструктуризация займов по программам Центробанка и плавающим ставкам.

    По словам Мишустина, правительству и Центробанку удалось нормализовать работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков, избежать блокировки финансовых операций внутри страны, расширить операции с дружественными странами, снизить уровень инфляции.

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