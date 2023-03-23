Мишустин: Россия потратила 12 трлн рублей на первоочередные меры против санкций

Первоочередные действия для развития экономики России в условиях санкционного давления обошлись бюджету страны в сумму около 12 трлн рублей. Об этом заявил 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

По словам главы кабмина, прямая поддержка за счет бюджета и фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. Еще почти 4 трлн рублей были потрачены в рамках различных программ льготного кредитования компаний, — не считая поручительств «ВЭБ.РФ», которые госкорпорация выдала примерно на 1 трлн рублей.

