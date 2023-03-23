На дом не выдают. Восьмилетнему Илье нужна поддержка в борьбе с лейкозом

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Илья борется с лейкозом большую часть своей жизни. Позади несколько курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга. Без осложнений не обошлось: возникла реакция «трансплантат против хозяина», осложнения затронули внутренние органы и кожу. Улучшить состояние организма Илье помогает лекарственная терапия. Но бесплатно получить препарат, находясь на амбулаторном лечении, нельзя.



Илья Филиппов, 8 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется лекарственный препарат. Не хватает 72 737 рублей.



«Я — мужчина! И плакать больше не буду», — однажды признался Илья маме. Обещание сдержал. За всё лечение не проронил ни слезинки, мужественно преодолел все неприятные процедуры.

За стойкостью «настоящего мужчины» при этом кроется бескрайний океан любви. Илья трепетно заботится о младшей сестре Даше — укрывает её одеялом, если девочка уснёт раньше, гладит по голове и целует. Но только в те моменты, когда не видит мама. Стесняется.



Дарить любовь Илья готов не только младшей сестре и маме, но и окружающим. Чувства внутри так много, что хватит на всех. Илья не понаслышке знает, как важна забота и поддержка тем, кто в ней особенно нуждается.

«Помню, смотрели с Илюшкой телевизор. Он увидел рекламу — фонд собирает деньги ребёнку на пересадку костного мозга. Он мне говорит: «Мама, давай поможем, отправим немного на операцию». Я растрогалась, аж слёзы потекли. Сын искренне просил поддержки, у него большое сердце», — вспоминает мама мальчика Алёна.



Болезнь живёт в семье Филипповых практически с самого рождения Ильи. В одиннадцать месяцев у него воспалились лимфоузлы. За помощью обратились к педиатру по месту жительства. Сдали анализы, прошли обследования.

«Нас отправили в онкологический центр города Читы. Там и поставили диагноз — лейкоз. Какой именно, никто пока не знал. Но я уже чувствовала, как нарастает тревога и беспокойство за жизнь сына. Понимала, если это лейкоз, значит, ничего хорошего», — рассказывает Алёна.

Лечение Илья проходил в родной Чите и в Петербурге. Крепко сжимая мамину руку, он перенёс несколько курсов химиотерапии и вышел в ремиссию. Болезнь отступила. Но через два года набросилась с новой силой. Случился рецидив. Илья мужественно преодолел и его.



А потом была трансплантация костного мозга. И вместе с ней новое испытание — реакция «трансплантат против хозяина». Организм не смог защитить себя самостоятельно, осложнения затронули внутренние органы и кожу.

«Иногда в магазине кто-нибудь спрашивает: «Ваш ребёнок обжёгся?» На что Илья всегда отвечает: «Да нет, у меня была пересадка костного мозга». А порой шутит: «Это я в солярии пересидел». Комплексов по поводу внешнего вида у сына нет», — рассказывает Алёна.

Примерно год назад благотворители поддержали Илью в лечении и помогли оплатить для него лекарственный препарат Джакави. Терапия позволила стабилизировать осложнения. На фоне улучшений врачи приняли решение продолжить приём лекарства. Но возникли сложности. Сейчас Илья находится дома, в больницу возвращается только на контрольные осмотры и анализы. А необходимое лекарство можно получить только в условиях стационара, при амбулаторном лечении его не выдают. Принимать препарат нужно до полного выздоровления. Но для семьи оно слишком дорогое.



«На основании данных анамнеза заболевания у ребёнка в настоящее время отмечается стабилизация состояния и отсутствие прогрессирования кожной реакции «трансплантат против хозяина» на фоне длительной терапии препаратом Джакави. В связи с этим ребёнку показано продолжение терапии данным лекарством. К сожалению, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно препарат получить не могут. Необходима помощь благотворителей», — комментирует врачебный консилиум ГУЗ КОД города Читы.

Мама Ильи обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который уже оказывал поддержку мальчику на прошлых этапах лечения, проходивших в городе на Неве. Не остался фонд в стороне и сейчас и открыл сбор средств. Илье необходимо три упаковки препарата, стоимостью более 95 тысяч рублей. На данный момент собрана лишь небольшая часть от необходимой суммы.

