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    СКА обыграл «Торпедо» и вышел в полуфинал

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо». Встреча проходила 22 марта в Нижнем Новгороде.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:3 (1:2, 0:0, 4:1). Голы за СКА забили Роман Рукавишников (17 минута), Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайруллин (59). У «Торпедо» отличились Сергей Гончарук (2, 5) и Василий Атанасов (44).

    Таким образом СКА выиграл серию со счетом 4-0. Соперник команды по полуфиналу определится позже.

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