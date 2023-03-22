СКА обыграл «Торпедо» и вышел в полуфинал

Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо». Встреча проходила 22 марта в Нижнем Новгороде.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:3 (1:2, 0:0, 4:1). Голы за СКА забили Роман Рукавишников (17 минута), Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайруллин (59). У «Торпедо» отличились Сергей Гончарук (2, 5) и Василий Атанасов (44).

Таким образом СКА выиграл серию со счетом 4-0. Соперник команды по полуфиналу определится позже.