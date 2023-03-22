В Самаре тушат доходный дом на 1300 «квадратах». Эвакуированы 60 человек

В Самаре горит трехэтажное многоквартирное здание –доходный дом Челышева на Красноармейской улице. Огонь охватил 1300 «квадратов», эвакуированы 60 человек, сообщает 22 марта пресс-служба МЧС России.
У дома 60 работают 80 спасателей и 25 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.
МЧС России
В этом же здании год назад выгорели пять квартир, отмечает 63.RU. Сейчас же, отмечает издание, пожар начался на третьем этаже, огонь перекинулся на крышу и есть вероятность, что перейдет на другие дома.