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    В Самаре тушат доходный дом на 1300 «квадратах». Эвакуированы 60 человек

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    В Самаре горит трехэтажное многоквартирное здание –доходный дом Челышева на Красноармейской улице. Огонь охватил 1300 «квадратов», эвакуированы 60 человек, сообщает 22 марта пресс-служба МЧС России.

    У дома 60 работают 80 спасателей и 25 машин. По предварительным данным, пострадавших нет.

    МЧС России

    В этом же здании год назад выгорели пять квартир, отмечает 63.RU. Сейчас же, отмечает издание, пожар начался на третьем этаже, огонь перекинулся на крышу и есть вероятность, что перейдет на другие дома.

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