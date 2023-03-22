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    «Урал» сыграет без главного тренера в матче с «Зенитом». Он матерился на судью

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил о дисквалификации главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на три игры за использование нецензурной брани в адрес судьи во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (0:1).

    В результате тренер «Урала» пропустит встречи с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

    Гончаренко был удален с поля в конце игры из-за конфликта с арбитром Алексеем Амелиным. Это поражение прервало беспроигрышную серию «Урала», включавшую 16 матчей во всех соревнованиях. Последний раз клуб проиграл в матче 10-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (1:2) 17 сентября 2022 года.

    «Урал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда под руководством Виктора Гончаренко заработала 25 очков после 20 проведенных матчей.

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