«Урал» сыграет без главного тренера в матче с «Зенитом». Он матерился на судью

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил о дисквалификации главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на три игры за использование нецензурной брани в адрес судьи во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (0:1).
В результате тренер «Урала» пропустит встречи с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
Гончаренко был удален с поля в конце игры из-за конфликта с арбитром Алексеем Амелиным. Это поражение прервало беспроигрышную серию «Урала», включавшую 16 матчей во всех соревнованиях. Последний раз клуб проиграл в матче 10-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (1:2) 17 сентября 2022 года.
«Урал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда под руководством Виктора Гончаренко заработала 25 очков после 20 проведенных матчей.