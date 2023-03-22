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    Деньги не обсуждались. Петербургские депутаты от «Яблока» рассказали, о чем беседовали с генконсулом Финляндии

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    В телеграм-каналах и ряде СМИ начали распространяться публикации о встрече депутатов петербургского парламента от «Яблока» и представителей Генконсульства Финляндии, на котором якобы велась беседа о «денежном вопросе». Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский в комментарии «Фонтанке» 22 марта опроверг эту информацию.

    Как рассказал депутат, эта встреча, в которой участвовали он, глава фракции Александр Шишлов и представители финского Генконсульства, в том числе генконсул Саннамаариа Ванамо, состоялась еще полгода назад — 21 сентября 2022 года. «Я это запомнил потому, что в этот день был издан указ о частичной мобилизации», — добавил депутат.

    «Зарубежные дипломаты регулярно общаются с представителями политических партий в Петербурге, а мы как представители партии «Яблоко» общаемся с представителями зарубежных государств. Это сложившаяся практика: мы им рассказываем о позиции партии по актуальным вопросам, узнаем их позицию. Мы считаем, что эти связи и контакты очень важны, как и контакты с представителями НКО и гражданского общества», — отметил Вишневский.

    Встреча состоялась по инициативе финской стороны. По его словам, общение проходило в кафе «в абсолютно открытой обстановке», но вдруг появились люди, которые «с криком» представились сотрудниками одного из городских каналов и требовали комментарии. «Мы им указали на дверь, сказав, что, если хотят с нами поговорить, пусть приходят в Мариинский дворец», — рассказал парламентарий.

    Он рассказал, что написанное в публикации о встрече и в телеграм-каналах — «недобросовестные фантазии или провокация». Вишневский подчеркнул, что участники встречи не обсуждали никаких денежных вопросов.

    «Поскольку в этих публикациях видны признаки незаконных действий со стороны так называемых журналистов, мы обсуждаем с юристами вопрос об обращении в правоохранительные органы. Не хочется тратить время на «желтую прессу», но и безнаказанной их «деятельность» не должна оставаться», — добавил собеседник.

    На просьбу высказать предположение об интересантах этой слежки Вишневский констатировал, что клеветнические публикации распространяют телеграм-каналы и СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. «Это ровно те самые люди, которые регулярно льют грязь на «Яблоко» и персонально на нас с Шишловым». Комментируя качество публикаций, депутат резюмировал: «Мало того, что желтая пресса, так еще и протухший товар».

    Генконсул Саннамаария Ванамо, в свою очередь, подтвердила слова депутата в комментарии финским СМИ. Она сообщила, что на встрече обсуждались ограничения на поездки в Финляндию и Евросоюз для граждан РФ, а также предыдущая работа Александра Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Петербурге.

    Дипломат подчеркнула, что финансовая поддержка Финляндии с российскими общественными деятелями на встрече не обсуждалась.

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