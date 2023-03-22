    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    5 м/с, южн

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd76.84eur82.54

    Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных, так как это «небезопасно»

    944
    4 комментария

    Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии на сезоне-2023/2024.

    Как сообщили на официальном сайте организации, на последнем заседании IIHF пришли к выводу, что их участие в международных турнирах было бы «небезопасно». Какие именно угрозы при этом возникли бы, в IIHF не уточнили.

    В конце февраля 2022 года команды России и Беларуси были временно отстранены от участия в международных турнирах. Такое решение IIHF приняло из-за специальной военной операции на Украине. В результате Россия лишилась права проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске, а также ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close