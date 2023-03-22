Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных, так как это «небезопасно»

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии на сезоне-2023/2024.



Как сообщили на официальном сайте организации, на последнем заседании IIHF пришли к выводу, что их участие в международных турнирах было бы «небезопасно». Какие именно угрозы при этом возникли бы, в IIHF не уточнили.



В конце февраля 2022 года команды России и Беларуси были временно отстранены от участия в международных турнирах. Такое решение IIHF приняло из-за специальной военной операции на Украине. В результате Россия лишилась права проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске, а также ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.

