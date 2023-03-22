Пригожин попал в компанию Черного Властелина и Байдена. Перевоплотиться в них можно на Невском

В Петербурге начали продавать карнавальные маски с изображением бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как объяснил сотрудник сувенирного киоска, эта маска пользуется популярностью у покупателей, но в лидеры продаж все же не выбилась.

Маска с изображением предпринимателя продается в сувенирной лавке на Невском проспекте. Среди других известных личностей, в которые там можно перевоплотиться, порноактриса Саша Грей, персонаж мема Черный Властелин, политик Алексей Навальный, советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, депутат Госдумы Виталий Милонов, певица Инстасамка, видеоблогер Хасбик, звезды российской эстрады, популярные актеры, политики, в том числе президент США Джозеф Байден и его предшественник Дональд Трамп.

По словам продавца, маску с изображением Пригожина активно покупают. Лидером продаж остается маска с Владимиром Путиным, второе по популярности место — у Хасбика. Собеседник уточнил, что Пригожин в ассортименте появился после начала боевых действий на Украине. Выбор он объяснил возросшей медийностью бизнесмена.



Продавцы уточнили, что товар производит фирма «Мир масок», такого сайта в поисковой выдаче не нашлось. На других ресурсах, где продается аналогичная продукция, в каталоге отсутствуют маски с изображением Пригожина.

