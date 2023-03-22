Родителям погибших в СВО солдат хотят простить кредиты: новости СВО за 22 марта

Рабочая группа по вопросам СВО планирует обнулить долги погибших военнослужащих Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 марта.



Над Севастополем сбили три беспилотника Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбил нападение надводных беспилотников, которые атаковали Севастополь. В общей сложности, по словам Развожаева, уничтожено три объекта. — Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.

Губернатор Севастополя отметил, что военные корабли после атаки не повреждены, в зданиях на улице Ленина выбило окна, мирные жители не пострадали. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что два из трех беспилотников уничтожили девушки-военнослужащие. — Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал Шойгу. Министр обороны поручил представить девушек к наградам и выписать им денежную премию.

Шойгу рассказал, сколько техники СВУ уничтожила авиация РФ Летчики Воздушно-космических сил России с начала СВО уничтожили более 20 тысяч объектов противника. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. — За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника, — сказал Шойгу. Также Шойгу заявил, что до конца года планируется сформировать дивизию и бригаду противовоздушной обороны, ракетную бригаду особого назначения и военно-транспортный авиационный полк. Кроме того, для нужд ВКС до конца года достроят 621 объект военной инфраструктуры и поставят 507 единиц техники.

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций На радиостанциях Крыма и Севастополя 22 марта появились сообщения о срочной эвакуации людей с полуострова. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал эти сообщения фейком.

Губернатор отмечает, что в случае реальной опасности — сообщения будут идти по всем каналам одновременно РаZVожаев / t.me

— Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь, — написал Развожаев в своем телеграм-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков также написал, что все сообщения об эвакуации недостоверны. — В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома, — заявил Крючков. В Думу внесли проект о снятии кредитов с родителей погибших в СВО бойцов

Родителей погибших участников СВО хотят освободить от кредитных обязательств, если они были созаемщиками. Соответствующий законопроект внесли в российскую Госдуму. По словам первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, который стал одним из авторов законопроекта, такую же меру планируют распространить на родителей военнослужащих, получивших тяжелую инвалидность. — Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объеме, а ложится на их плечи, — написал Турчак у себя в телеграм-канале. — Наши изменения в закон решают эту проблему — кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться.

Также документ расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы. Теперь же — все созаемщики, включая родителей и усыновителей.

Кабмин Болгарии разрешил закупить у России запчасти для атомной станции Правительство Болгарии в виде исключения разрешило атомной электростанции «Козлодуй» закупить необходимое оборудование и материалы в России. Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов.

— Речь идет об аварийных запчастях, услугах и материалах, для которых мы пока не нашли других поставщиков, — цитирует Христова болгарский портал « Новости 24/7 ». — Мы продолжаем процесс подбора новых подрядчиков. Другое направление, над которым мы работаем, — это пополнение запасов такими элементами, чтобы обеспечить безвредное использование Козлодуйской АЭС на ближайшие годы и энергетическую безопасность страны. Министр добавил, что эти материалы нужны для запланированного ежегодного ремонта станции. Путин поддержал введение особого статуса для детей, пострадавших в СВО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, получившим ранения в ходе СВО. Об этом уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала ТАСС в кулуарах фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге. — Президент это поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий, — отметила Львова-Белова, добавив, что она попросила президента о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей. По подсчетам детского омбудсмена, всего таких детей в России около тысячи.