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    В перечни Фонда «Круг добра» вошли первые кардиологические операции для детей

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    Первые кардиологические операции для детей вошли в перечни «Круга добра». Об этом 22 марта сообщили в фонде.

    «Круг добра» будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и при отхождении левой коронарной артерии от лёгочного ствола. Таким образом, перечень фонда расширен до 70 заболеваний.

    Новые виды кардиологической помощи были предложены рабочей группой ведущих кардиологов на экспертном совете фонда. Консультативная группа по детской кардиологии при фонде была создана по инициативе «Круга добра» в конце прошлого года. В неё вошли эксперты ведущих медицинских центров России. В их планах — вынести на обсуждение экспертного совета и другие уникальные виды помощи детям с врождёнными пороками сердца, которые пока не покрываются другими государственными программами.

    «Медицина не стоит на месте, врачи, учёные постоянно придумывают что-то новое, чтобы улучшить результаты хирургического лечения детей с врождёнными пороками сердца. Помощь по ОМС и ВМП в таких случаях ограничена определёнными рамками, которые были установлены некоторое время назад, когда части современных методов лечения и диагностики не существовало. Но мы движемся дальше и используем самые современные подходы для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями», — сказал кардиохирург, замдиректора по научной работе ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук профессор Андрей Свободов.

    В качестве примера он привёл синдром гипоплазии левых отделов сердца. Ещё 15 лет назад это заболевание считалось несовместимым с жизнью, и никаких операций не проводилось.

    «Потом начали делать операции, используя ведущие мировые техники. Сначала была колоссальная летальность, но со временем были разработаны серьёзные алгоритмы для этих детей, многоэтапный индивидуальный подход. Это позволяет серьёзно снизить летальность. При гипоплазии нужно оперировать сразу после рождения, поскольку этот порок несовместим с жизнью», — отметил профессор.

    Новые виды кардиологической помощи предварительно внесены в перечни фонда сроком на год. По словам Свободова, это время нужно для того, чтобы Минздрав ввел новые группы ВМП или ОМС.

    Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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