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    На Невском «Безруков» временно стал охраняемым объектом

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    Неожиданное препятствие возникло на пути пешеходов на Невском проспекте в Петербурге. К станции метро «Площадь Восстания» в среду, 22 марта, подходят, огибая заградительные ленты.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказал «Фонтанке» читатель, огорожена часть тротуара на Невском проспекте у перекрёстка с Лиговским. Ближе к четырём часам дня сотрудники полиции охраняли как будто бы пустой участок. Единственное, что, по наблюдению прохожего, оказалось внутри потенциально небезопасной зоны — тумба с афишей выступления Сергея Безрукова.

    В пресс-службе метрополитена уточнили, что вход на станцию «Площадь Восстания» свободен, никаких ограничений в метро нет. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов проверяют бесхозный предмет у метро.

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