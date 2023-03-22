На Невском «Безруков» временно стал охраняемым объектом

Неожиданное препятствие возникло на пути пешеходов на Невском проспекте в Петербурге. К станции метро «Площадь Восстания» в среду, 22 марта, подходят, огибая заградительные ленты.
читатель «Фонтанки»
Как рассказал «Фонтанке» читатель, огорожена часть тротуара на Невском проспекте у перекрёстка с Лиговским. Ближе к четырём часам дня сотрудники полиции охраняли как будто бы пустой участок. Единственное, что, по наблюдению прохожего, оказалось внутри потенциально небезопасной зоны — тумба с афишей выступления Сергея Безрукова.
В пресс-службе метрополитена уточнили, что вход на станцию «Площадь Восстания» свободен, никаких ограничений в метро нет. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов проверяют бесхозный предмет у метро.