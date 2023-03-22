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    На Орбели задержали собачника. Из-за четвероногого друга он начал крушить автосалон

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    Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого собачника, который повредил имущество автосалона на улице Орбели. Вневедомственная охрана приехала на сигнал «тревога», отправленный накануне вечером, сообщает 22 марта ГУ Росгвардии по Петербург и Ленобласти.

    На месте был задержан нетрезвый мужчина, который из хулиганских побуждений разбил стекло ворот для въезда автомобилей в бокс салона. Было установлено, что гражданин гулял с собакой, та вырвалась и забежала на территорию торговой площадки. Хозяин пошел искать пса среди новых автомобилей, но между ним и персоналом разгорелся конфликт.

    В Росгвардии отметили, что для задержания дебошира им пришлось применить наручники. Ранее он неоднократно привлекался за распитие алкоголя в общественных местах.

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