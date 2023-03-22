На Орбели задержали собачника. Из-за четвероногого друга он начал крушить автосалон

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого собачника, который повредил имущество автосалона на улице Орбели. Вневедомственная охрана приехала на сигнал «тревога», отправленный накануне вечером, сообщает 22 марта ГУ Росгвардии по Петербург и Ленобласти.
На месте был задержан нетрезвый мужчина, который из хулиганских побуждений разбил стекло ворот для въезда автомобилей в бокс салона. Было установлено, что гражданин гулял с собакой, та вырвалась и забежала на территорию торговой площадки. Хозяин пошел искать пса среди новых автомобилей, но между ним и персоналом разгорелся конфликт.
В Росгвардии отметили, что для задержания дебошира им пришлось применить наручники. Ранее он неоднократно привлекался за распитие алкоголя в общественных местах.