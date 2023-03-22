Любовь зла, полюбишь и козла. В зоопарке Челябинска нового питомца назвали в честь бывшего посетительницы

В зоопарке Челябинска родились камерунские козлята Костян Сергеевич и Кирилл Валерьевич. У обоих есть человеческие прототипы. Один из козлят теперь будет напоминать о неудавшейся истории любви.
Как сообщила 22 марта пресс-служба зоопарка на своей странице «ВКонтакте», одна из подписчиц обратилась к ним с просьбой назвать кого-либо из подопечных в честь своего бывшего мужчины. Сотрудники отнеслись к делу отзывчиво, и у пары камерунских козлов Нюры и Сёмы теперь есть очаровательный сынишка Костян. Его младший брат Кирилл Валерьевич получил имя тоже не просто так, но тут зоопарк предпочел сохранить интригу.
Позже девушка сообщила, что её бывший с восторгом отнесся к появлению питомца, названного в его честь.