    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    756мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.84eur82.54

    Любовь зла, полюбишь и козла. В зоопарке Челябинска нового питомца назвали в честь бывшего посетительницы

    1566
    4 комментария

    В зоопарке Челябинска родились камерунские козлята Костян Сергеевич и Кирилл Валерьевич. У обоих есть человеческие прототипы. Один из козлят теперь будет напоминать о неудавшейся истории любви.

    Челябинский зоопарк

    Как сообщила 22 марта пресс-служба зоопарка на своей странице «ВКонтакте», одна из подписчиц обратилась к ним с просьбой назвать кого-либо из подопечных в честь своего бывшего мужчины. Сотрудники отнеслись к делу отзывчиво, и у пары камерунских козлов Нюры и Сёмы теперь есть очаровательный сынишка Костян. Его младший брат Кирилл Валерьевич получил имя тоже не просто так, но тут зоопарк предпочел сохранить интригу.

    Позже девушка сообщила, что её бывший с восторгом отнесся к появлению питомца, названного в его честь.

    Камерунская коза — мелкая мясомолочная порода коз западноафриканского происхождения. В конце 19-го века камерунских коз завезли в зоопарки Швеции и Германии, где они выставлялись в качестве экзотических животных. Позже камерунские козы распространились по всему миру. Козы неприхотливы, могут адаптироваться практически ко всем климатическим условиям. Их высота в холке составляет 41–58 см, вес — от 23 до 39 кг. Камерунцы имеют природную склонность к высоким прыжкам и лазанью по деревьям, за что их в шутку называют африканскими древесными козами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close