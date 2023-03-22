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    Боевые действия на Украине

    На Украине сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Запорожье

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    Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье днем 22 марта. Сообщается о падении ракеты на девятиэтажный дом.

    автор видео: телеграм-канал RT на русском

    Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате работы украинской ПВО «над городом была сбита ракета, которая летела по военным объектам. Обе ракеты упали на девятиэтажный дом. Произошло его обрушение», сказал он РИА Новости.

    Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет РБК, утверждает, что взрыв в доме якобы произошел из-за попадания российской ракеты. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в результате погиб один человек, еще 25 пострадавших находятся в больнице, среди них двое детей.

    В Минобороны России произошедшее пока не комментировали.

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