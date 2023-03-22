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    Российский футбол вернулся на международный турнир с флагом, гимном и победой

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    Российские футболисты впервые за год приняли участие в международном турнире при поддержке УЕФА и ФИФА под собственным флагом и с гимном. Женская сборная России до 17 лет сыграла с национальной командой Бангладеш в чемпионате Федерации футбола Южной Азии.

    В результате россиянки победили со счетом 3:0. Два гола забила Елена Голик (5, 45 минуты), еще один – Анастасия Каратаева (62).

    Также на турнире россиянки сыграют с командами Непала, Бутана и Индии. Международный турнир развития в Бангладеш проходит 20-28 марта в рамках программы UEFA Assist.

    В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА выпустили совместное заявление, в котором сообщили об отстранении российских национальных команд и клубов от участия в международных соревнованиях на неопределенное время из-за ситуации на Украине. В конце декабря на заседании исполнительного комитета РФС возник вопрос о возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда же вместе с УЕФА было принято решение о создании рабочей группы для разработки дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры. Рабочая встреча РФС и УЕФА по данному вопросу состоялась 24 января, после чего стороны согласились продолжать общение.

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