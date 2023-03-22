Муниципалам в Петербурге тоже разрешили публиковать обезличенные декларации

Муниципальные депутаты, вслед за их коллегами из городского парламента, больше не обязаны публиковать сведения об имуществе и доходах с указанием ФИО. Теперь эти данные будут публиковать обезличено. Законопроект приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» 22 марта из Мариинского дворца.



Также муниципальные депутаты, которые работают на непостоянной основе, будут вообще освобождены от необходимости декларировать свои сведения о доходах. Парламент подержал соответствующую поправку депутатов от «Единой России» Всеволода Беликова и Дениса Четырбока.

