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    Муниципалам в Петербурге тоже разрешили публиковать обезличенные декларации

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    Муниципальные депутаты, вслед за их коллегами из городского парламента, больше не обязаны публиковать сведения об имуществе и доходах с указанием ФИО. Теперь эти данные будут публиковать обезличено. Законопроект приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» 22 марта из Мариинского дворца.

    Также муниципальные депутаты, которые работают на непостоянной основе, будут вообще освобождены от необходимости декларировать свои сведения о доходах. Парламент подержал соответствующую поправку депутатов от «Единой России» Всеволода Беликова и Дениса Четырбока.

    «Но при этом при избрании депутатом муниципального совета, при передаче депутатского мандата один раз они представляют в течение четырех месяцев со дня избрания», – пояснил Беликов.

    Вторая часть поправки касается того, что депутаты, работающие на непостоянной основе, обязаны предоставлять сведения о сделках, суммы которых превышают доход этого лица и его супруга или супруги за последние три ода, предшествующих отчетному периоду.

    Ранее закон об обезличенных декларациях ЗакС принял для самого себя — то есть для депутатов горпарламента.

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