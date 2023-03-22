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    Альтов поднимет настроение в наши вечно непростые времена

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    27 марта в Театре комедии им. Акимова выступит Семен Альтов, считающий, что в тяжёлые времена юмор может быть любым — «чёрным, серым, коричневым», ведь главное, чтобы он отключал от ненужных мыслей. Справиться с невеселыми мыслями сатирик поможет с программой «Классика жанра».

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    На сцену любимый уже несколькими поколениями Альтов выходит больше 40 лет. Как сказал он в интервью «Фонтанке», за столь «долгие годы» сформировался свой взгляд: сатира нужна не только для смеха как такового, но и для того, чтобы публике что-то сказать.

    В программу «Классика жанра» входят, как несложно догадаться, проверенные временем монологи — впрочем, старые шутки обретают новые смыслы в новых обстоятельствах. Да и место для импровизации всегда найдется.

    Начало вечера в 19:00.

    12+

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