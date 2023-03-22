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    На пересечении трасс «Кола» и «Сортавала» построят новую развязку

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    Федеральные трассы «Кола» и «Сортавала» в месте их пересечения в Прионежском районе Карелии разведут на разные высоты. Для этого построят новую развязку с путепроводом.

    Надземный путепровод в месте примыкания к трассе Р-21 «Кола» автодороги А-121 «Сортавала» пройдет над трассой «Кола», сообщает 22 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола». Сейчас дорожники оборудуют там ростверки — элементы свайного фундамента путепровода. На время работ будут вносить изменения в схему движения на 381-м километре трассы «Кола».

    Развязка завершит строительство нового 21-километрового участка «Сортавалы», которое было начато в 2020 году. Этот участок спрямляет трассу и сокращает ее протяженность, а кроме того, выносит федеральную дорогу за пределы деревень Маньга и Новая Маньга.

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    Республика КарелияСтроительство дорог
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    Комментарии 1

    Гость22 Мар 2023 в 19:17
    Стройка века прям.
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