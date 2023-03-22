На пересечении трасс «Кола» и «Сортавала» построят новую развязку

Федеральные трассы «Кола» и «Сортавала» в месте их пересечения в Прионежском районе Карелии разведут на разные высоты. Для этого построят новую развязку с путепроводом.

Надземный путепровод в месте примыкания к трассе Р-21 «Кола» автодороги А-121 «Сортавала» пройдет над трассой «Кола», сообщает 22 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола». Сейчас дорожники оборудуют там ростверки — элементы свайного фундамента путепровода. На время работ будут вносить изменения в схему движения на 381-м километре трассы «Кола».