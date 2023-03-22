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    «Ласточка» Петербург — Сортавала получит еще одну станцию на маршруте

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    РЖД с 29 апреля продлевает маршрут курсирования поезда «Ласточка» Санкт-Петербург — Сортавала до станции Хелюля в Карелии. Решение принято «по просьбам пассажиров и с целью развития туризма», сообщает 22 марта пресс-служба дороги.

    Поезд будет делать остановки на станциях: Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), Сортавала-Центр, Морозная-2 (с 12 июня 2023 года).

    Минимальная стоимость проезда на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала — Хелюля составит 1 148 рублей. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Доступны специальные предложения для различных категорий пассажиров.

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