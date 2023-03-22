Посетитель ГУМа упал со второго этажа

Посетитель упал со второго этажа в московском ГУМе. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным источника, пострадавший — подросток. Его отвезли в Институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести.

А в агентстве городских новостей «Москва» заявили, что речь идёт не о юноше, а о 45-летнем местном жителе. Во время прогулки по торговому комплексу он якобы решил сделать селфи на перилах, но потерял равновесие и рухнул на нижний ярус возле фонтана. Медики диагностировали у него перелом крестца.