    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    Посетитель ГУМа упал со второго этажа

    3499
    8 комментариев

    Посетитель упал со второго этажа в московском ГУМе. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    По данным источника, пострадавший — подросток. Его отвезли в Институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести.

    А в агентстве городских новостей «Москва» заявили, что речь идёт не о юноше, а о 45-летнем местном жителе. Во время прогулки по торговому комплексу он якобы решил сделать селфи на перилах, но потерял равновесие и рухнул на нижний ярус возле фонтана. Медики диагностировали у него перелом крестца.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПроисшествия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close