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    Небандитский Петербург. Глава ГУ МВД рассказал депутатам, что в городе преступность ниже, чем в среднем по стране

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    Глава ГУ МВД по Петербургу и области рассказал в ЗакС об оперативной обстановке в Петербурге. По его словам, Петербург давно уже не бандитский.

    По словам Романа Плугина, в прошлом году на 100 тыс. населения пришлось 1 171 преступление, что на 13 % ниже, чем в среднем по стране. Петербург стал одним из наименее криминогенных мегаполисов.

    Сократилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 15 %. Меньше стало, по словам начальника ГУ, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных и автомобильных, хулиганства. Особо впечатляет то, что в сравнении с 2019 годом квартирных краж в Петербурге стало меньше в 3 раза, а автомобильных — в 9 раз.

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