    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    На Ветеранов «Шкода» не пропустила «Кадиллак», пострадали мужчины

    2554
    4 комментария

    Серьёзное ДТП произошло утром 22 марта на перекрёстке улицы Тимофея Федорова и проспекта Ветеранов.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около 9:15 у дома 171 по Ветеранов столкнулись два автомобиля, травмированы двое мужчин. «На месте работают сотрудники ГИБДД, а также экстренные службы», — отмечается в сообщении.

    Автор: <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17777990" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут, что «Шкода Октавия» при левом повороте не уступила «Кадиллаку». По словам одной из подписчиц, на этом перекрестке очень оживленное движение и часто машины несутся уже на желтый, не давая возможности повернуть налево. Иногда приходится стоять по 3–4 светофора, и давно пора установить секцию со стрелкой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close