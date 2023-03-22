На Ветеранов «Шкода» не пропустила «Кадиллак», пострадали мужчины

Серьёзное ДТП произошло утром 22 марта на перекрёстке улицы Тимофея Федорова и проспекта Ветеранов.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около 9:15 у дома 171 по Ветеранов столкнулись два автомобиля, травмированы двое мужчин. «На месте работают сотрудники ГИБДД, а также экстренные службы», — отмечается в сообщении.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17777990" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут, что «Шкода Октавия» при левом повороте не уступила «Кадиллаку». По словам одной из подписчиц, на этом перекрестке очень оживленное движение и часто машины несутся уже на желтый, не давая возможности повернуть налево. Иногда приходится стоять по 3–4 светофора, и давно пора установить секцию со стрелкой.