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    Все началось с горящего Porsche. В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина

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    5 комментариев
    Фото: скрин E1.RU
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    Ночью в Екатеринбурге загорелся 8-этажный бизнес-центр на улице Коминтерна. В нем ранее находился первый музей президента России Бориса Ельцина. Об этом 22 марта сообщает издание E1.

    Огонь перекинулся на здание от загоревшегося Porsche, стоявшего рядом. Пламя поднялось по фасаду до восьмого этажа. По словам владельца автомобиля, это был поджог. «Целенаправленно подошел, облил и поджег. У меня врагов нет», — рассказал хозяин авто журналистам.

    E1.RU

    Пожар охватил 50 «квадратов». На тушение прибыли 9 единиц техники и 29 спасателей. С огнем боролись при помощи спецтехники на крыше здания. О пострадавших не сообщается.

    «Предварительная причина пожара — поджог, там будут проводиться оперативно-следственные мероприятия, пострадавших нет», — рассказали в МЧС, передает РИА Новости.

    Сейчас в здании находятся 85 организаций, некоторые из них принадлежат Фонду Ельцина.

    Фото: скрин E1.RU

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    ПожарЕкатеринбургБорис Ельцин
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    Комментарии 4

    Гость22 Мар 2023 в 10:39
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