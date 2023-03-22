Все началось с горящего Porsche. В Екатеринбурге ночью загорелось здание первого музея Ельцина

Ночью в Екатеринбурге загорелся 8-этажный бизнес-центр на улице Коминтерна. В нем ранее находился первый музей президента России Бориса Ельцина. Об этом 22 марта сообщает издание E1.

Огонь перекинулся на здание от загоревшегося Porsche, стоявшего рядом. Пламя поднялось по фасаду до восьмого этажа. По словам владельца автомобиля, это был поджог. «Целенаправленно подошел, облил и поджег. У меня врагов нет», — рассказал хозяин авто журналистам.