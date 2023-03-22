Квартиру переводчика обокрали в центре Петербурга на 5,5 млн. Под подозрением полный тезка

Отсутствие в течение трех месяцев в Петербурге стоило руководителю бюро переводов 5,5 млн.



58-летний житель Малой Конюшенной улицы обратился в полицию в конце прошлой недели с сообщением о краже, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта. Он сообщил, что вернулся после длительной командировки 8 марта и не нашел в шкафу 5,5 млн рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



И 20 марта сотрудники полиции на улице Чехова задержали полного тезку заявителя, правда, моложе него на 7 лет и не настолько успешного. Мужчина живет в Невском районе и ранее уже имел проблемы с законом.

