Фронт идёт на нас с запада, готовьтесь к тепловому «удару»

Погода в Петербурге 22 марта готовит целый ассортимент предложений: и плюс, и минус; и дождь, и снег; и облачность, и прояснения. А завтра будет очень тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду днём облачно с прояснениями, во второй половине суток небольшой дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до
Как сообщает центр «ФОБОС», синоптическую ситуацию сегодня определяет тёплый атмосферный фронт, идущий с запада. «В регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, постепенно переходящий в дожди, к вечеру усилится ветер. <...> Ветер юго-западный 5–10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит
В четверг тоже вероятны дожди, а температура вырастет до 8–10 градусов тепла. В пятницу станет прохладнее.