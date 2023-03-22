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    Фронт идёт на нас с запада, готовьтесь к тепловому «удару»

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    Погода в Петербурге 22 марта готовит целый ассортимент предложений: и плюс, и минус; и дождь, и снег; и облачность, и прояснения. А завтра будет очень тепло.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду днём облачно с прояснениями, во второй половине суток небольшой дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 5–7.

    Как сообщает центр «ФОБОС», синоптическую ситуацию сегодня определяет тёплый атмосферный фронт, идущий с запада. «В регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, постепенно переходящий в дожди, к вечеру усилится ветер. <...> Ветер юго-западный 5–10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечается в сообщении.

    В четверг тоже вероятны дожди, а температура вырастет до 8–10 градусов тепла. В пятницу станет прохладнее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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