    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    «Ъ»: Разработчики видеоигр по управлению «дронами и подобной техникой» могут получить господдержку

    278
    1 комментарий

    Правительство РФ рассматривает идею созданию фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой». Участники рынка полагают, что выпустить такие игровые продукты студии могут быстро, но реальный спрос найти смогут только в рамках, например, профильного киберспорта. Об этом 22 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

    Подобные симуляторы, полагают эксперты, могут стать частью программ подготовки операторов реальных беспилотников. По данным «Ъ», Минцифры направляло доклад вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором, в частности, упоминалась идея по стимуляции производства видеоигр-симуляторов в России.

    Детальный симулятор управления дроном сможет разработать любая «состоявшаяся игровая студия», считает экс-директор по продукту Wargaming Вячкслав Макаров. «Дело в том, что пульт управления тем же дроном по сути является простым игровым джойстиком», — уточнил он.

    По мнению собеседников издания, получить реальные навыки управления БПЛА в игре-симуляторе не выйдет. Однако другое дело, если симулятор адаптируют под конкретный пульт управления аппаратом.

    По мнению гендиректора «Студии Игл Дайнемикс» Екатерины Переделко, разработка симуляции одного летательного аппарата, чье управление приближено к реальности, займет около 3–5 лет в зависимости от масштабов проекта.

    «Не думаю, что симуляторы операторов дронов или БПЛА будут популярны у простых потребителей — скорее это ПО для подготовки людей по соответствующим специальностям», — рассказала она.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Компьютерные игрыБеспилотники
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close