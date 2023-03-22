«Ъ»: Разработчики видеоигр по управлению «дронами и подобной техникой» могут получить господдержку

Правительство РФ рассматривает идею созданию фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой». Участники рынка полагают, что выпустить такие игровые продукты студии могут быстро, но реальный спрос найти смогут только в рамках, например, профильного киберспорта. Об этом 22 марта сообщает газета «Коммерсантъ».
Подобные симуляторы, полагают эксперты, могут стать частью программ подготовки операторов реальных беспилотников. По данным «Ъ», Минцифры направляло доклад вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором, в частности, упоминалась идея по стимуляции производства видеоигр-симуляторов в России.
Детальный симулятор управления дроном сможет разработать любая «состоявшаяся игровая студия», считает экс-директор по продукту Wargaming Вячкслав Макаров. «Дело в том, что пульт управления тем же дроном по сути является простым игровым джойстиком», — уточнил он.
По мнению собеседников издания, получить реальные навыки управления БПЛА в игре-симуляторе не выйдет. Однако другое дело, если симулятор адаптируют под конкретный пульт управления аппаратом.
По мнению гендиректора «Студии Игл Дайнемикс» Екатерины Переделко, разработка симуляции одного летательного аппарата, чье управление приближено к реальности, займет около 3–5 лет в зависимости от масштабов проекта.
«Не думаю, что симуляторы операторов дронов или БПЛА будут популярны у простых потребителей — скорее это ПО для подготовки людей по соответствующим специальностям», — рассказала она.