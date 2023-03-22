«Ъ»: Разработчики видеоигр по управлению «дронами и подобной техникой» могут получить господдержку

Правительство РФ рассматривает идею созданию фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой». Участники рынка полагают, что выпустить такие игровые продукты студии могут быстро, но реальный спрос найти смогут только в рамках, например, профильного киберспорта. Об этом 22 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

Подобные симуляторы, полагают эксперты, могут стать частью программ подготовки операторов реальных беспилотников. По данным «Ъ», Минцифры направляло доклад вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором, в частности, упоминалась идея по стимуляции производства видеоигр-симуляторов в России.