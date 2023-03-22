Среда джаза с Давидом Голощекиным: Art Pepper — Besame Mucho / Live In Tokyo

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Besame Mucho — запись концертного выступления выдающегося джазового альт-саксофониста Арта Пеппера. Концерт состоялся в 1979 году в Токио, альбом был выпущен лейблом JVC в 1981 году.
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Besame Mucho — запись концертного выступления выдающегося джазового альт-саксофониста Арта Пеппера. Концерт состоялся в 1979 году в Токио, альбом был выпущен лейблом JVC в 1981 году.
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