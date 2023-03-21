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    СМИ: налоговики начали проверять петербуржцев, сдающих квартиры в аренду

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    Федеральная налоговая служба начала массово проверять петербуржцев, которые сдают квартиры в аренду. Об этом 21 марта пишет РБК.

    Владельцы инвестиционных квартир стали получать письма с требованием задекларировать доходы от аренды. В ФНС отметили, что планируют активизировать работу, направленную на вывод рынка аренды из тени. Эксперты, которых опросил РБК, предупреждают, что собственники квартир в случае возникновения к ним претензий столкнутся с высокими рисками — им могут начислить дополнительные налоговые суммы и назначить штрафы.

    Отмечается, что в письмах, которые получают горожане, содержится требование явиться в районную налоговую инспекцию для дачи пояснений о квартирах в связи с тем, что инспекции известно о том, что помещение сдается в аренду. При этом ФНС требует подачи деклараций не только за прошлый год, но и за предыдущие два.

    По словам замглавы УФНС России по Петербургу Владимира Полежаева, налоговая обращает внимание на тех, у кого в собственности три и больше квартир, что может говорить о том, что жилье используется для получения дохода. При этом Полежаев отметил, что с каждым годом всё больше людей, сдающих квартиры в аренду, решают выйти из тени. Этот процесс активизировался после 2020 года, когда появилась возможность оформить самозанятость, указав сдачу жилья в аренду как вид деятельности — в этом случае человек платит налог в размере 4% от доходов.

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