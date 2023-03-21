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    Петербуржца потеряли на работе, а потом нашли мертвым в квартире еще с одним телом

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    Петербуржец забеспокоился, что его коллега не выходит на связь. Последнего вместе еще с одним молодым человеком обнаружили мертвым в квартире дома по Ленинскому проспекту.

    Горожанин обратился в полицию накануне утром, сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Он уточнил адрес знакомого, с которым долго не мог связаться. Попав в квартиру дома 93/1, полицейские обнаружили там тела мужчин 20 и 22 лет.

    Признаков насильственной смерти на телах не было. Полиция ведет проверку.

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