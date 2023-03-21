Госдума приняла закон, снимающий ответственность за перегруз с водителя

Ответственность за превышение габаритов грузовика или перевес без специального на то разрешения полностью возложат на владельцев транспорта. Соответствующий законопроект 21 марта приняла в третьем чтении Госдума РФ.
Документ вносит изменения в статью 12.21.1 КоАП РФ, которая прописывает ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта. Сейчас оштрафовать за эти нарушения, в том числе за превышение допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось машины без спецразрешения, могут и водителя, и должностных либо юридических лиц, ответственных за перевозку, и собственника автомобиля.
В 2019 году Конституционный суд РФ постановил, что водитель управляет грузовиком на основании трудового договора с собственником, а значит, под его непосредственным контролем, поэтому к нему не переходят правомочия владения в отношении ТС, и всю ответственность в отношениях с государством должен нести именно владелец машины. Даже если водитель использовал тяжеловесный или крупногабаритный транспорт в обход работодателя.
Принятый Госдумой законопроект оставляет ответственным за нарушения при грузоперевозках только владельца машины, исключая из списка водителя и других ответственных за перевозки лиц. Помимо этого, документ снижает максимальный штраф по этой статье с 500 тысяч до 400 тысяч рублей. Такая ответственность предусмотрена за превышение габаритов грузовика более чем на 50 см или за превышение допустимой массы более чем на 50%.