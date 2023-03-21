Госдума приняла закон, снимающий ответственность за перегруз с водителя

Ответственность за превышение габаритов грузовика или перевес без специального на то разрешения полностью возложат на владельцев транспорта. Соответствующий законопроект 21 марта приняла в третьем чтении Госдума РФ.



Документ вносит изменения в статью 12.21.1 КоАП РФ, которая прописывает ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта. Сейчас оштрафовать за эти нарушения, в том числе за превышение допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось машины без спецразрешения, могут и водителя, и должностных либо юридических лиц, ответственных за перевозку, и собственника автомобиля.