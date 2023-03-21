Годовая инфляция в Петербурге в феврале замедлилась до 10,2 %

Годовая инфляция в Петербурге замедлилась с январских 11,51 % до 10,18 % в феврале, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России 21 марта. Инфляция в городе оказалась несколько ниже, чем в целом по СЗФО (10,9 %) и по стране (11 %).



Как отмечается в сообщении ЦБ, в Петербурге и Ленобласти заметно снизился годовой темп роста цен на молоко и молочную продукцию. Это связывают с тем, что у животноводов снизились затраты на корма из-за высокого урожая зерна, а также возросло предложение сырого молока и продуктов его переработки.