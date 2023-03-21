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    В Пушкинском районе в этом году начнут строить детскую и взрослую поликлиники

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    В Пушкинском районе построят новые поликлиники — для детей и взрослых. Как сообщает застройщик «Терминал-ресурс», сейчас идет проектирование здания детского лечебного учреждения и формируется техзадание для взрослого.

    По словам начальника управления перспективного развития компании «Терминал-Ресурс» Галины Пилипенко, сначала на Царскосельских холмах планировались только кабинеты врачей общей практики во встроенном помещении, но в конечном итоге приняли решение построить полноценный амбулаторно-поликлинический комплекс.

    Для этих целей девелопер уже выделил участок площадью 10 тыс. кв. м, где разместятся детская поликлиника площадью 1 тыс. кв. м и взрослая площадью 2 тыс. кв. м.

    Начать строительство планируют в этом году. В соответствии с санитарными нормами комплекс оснастят всем необходимым диагностическим оборудованием.

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